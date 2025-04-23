Россиянам рассказали, что нельзя делать с автомобилями в жару

Нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие. Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы. Специалист не рекомендует полностью наполнять топливом бак, поскольку вещество может попасть в систему улавливания паров. В жаркое время водителям следует обращать особое внимание на состояние аккумулятора и следить за давлением в шинах, увеличение которого может повысить риск деформации покрышек или ухудшить сцепление с дорогой.

Россиянам рассказали, что нельзя делать с автомобилями в жару. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису компании «Рольф» Юлию Трушкову.

По ее словам, нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие.

Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы.

Специалист не рекомендует полностью наполнять топливом бак, поскольку вещество может попасть в систему улавливания паров. В жаркое время водителям следует обращать особое внимание на состояние аккумулятора и следить за давлением в шинах, увеличение которого может повысить риск деформации покрышек или ухудшить сцепление с дорогой.