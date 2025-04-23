Путин назвал один из главных факторов боевого успеха российской армии
По словам президента, FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. Путин отметил, что на фронт в прошлом году было поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов. В том числе на передовую ежедневно направлялись около 4 тысяч дронов, управляемых по системе виртуальной реальности FPV.
Путин назвал один из главных факторов боевого успеха российской армии. Его цитирует «Газета. ру».
По словам президента, FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. Путин отметил, что на фронт в прошлом году было поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов. В том числе на передовую ежедневно направлялись около 4 тысяч дронов, управляемых по системе виртуальной реальности FPV.
При этом Путин подчеркнул, что этих средств поражения не хватает до сих пор. Поэтому Минобороны РФ совместно с предприятиями промышленности предпринимаются усилия по наращиванию производства вооружений.