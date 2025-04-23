Первомайский проспект в Рязани «встал» в пробку из-за дорожных работ
По данным сервиса, пробка начинается от «Премьера» и длится до остановки «Дом художника». Дорожные работы ведутся на Троицком мосту. «Яндекс» оценивает пробку в 5 баллов.
Первомайский проспект в Рязани «встал» в пробку из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс карт».
По данным сервиса, пробка начинается от «Премьера» и длится до остановки «Дом художника». Дорожные работы ведутся на Троицком мосту.
«Яндекс» оценивает пробку в 5 баллов.