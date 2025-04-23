Некоторым россиянам пообещали рост зарплат к концу 2025 года
По словам эксперта, к концу 2025 года ожидается рост зарплат линейного персонала в строительстве и производственном секторе. Заработок строителей, как отметил Кладов, может вырасти на 10-27% — минимум до 154 тысяч рублей в месяц, складских рабочих — на 10%, до 150 тысяч рублей, водителей — на 10%, до 132 тысяч рублей, курьеров — на 10%, до 137 тысяч рублей.
Некоторым россиянам пообещали рост зарплат к концу 2025 года. Соответствующий прогноз дал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов,
По словам эксперта, к концу 2025 года ожидается рост зарплат линейного персонала в строительстве и производственном секторе.
Заработок строителей, как отметил Кладов, может вырасти на 10-27% — минимум до 154 тысяч рублей в месяц, складских рабочих — на 10%, до 150 тысяч рублей, водителей — на 10%, до 132 тысяч рублей, курьеров — на 10%, до 137 тысяч рублей.