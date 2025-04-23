Недалеко от детской площадки в Рязанской области горело дерево

Инцидент произошел 22 апреля примерно в 1:30 во дворе дома № 46Д в Новомичуринске. Отмечается, что пожарных вызвала жительница дома, которая проснулась от запаха дыма. «Вечером под этим сухим деревом сидела компания взрослых людей: наверное, покурили, а окурок не затушили», — рассказала женщина.

Недалеко от детской площадки в Рязанской области горело дерево. Об этом сообщила «Пронская газета» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 апреля примерно в 1:30 во дворе дома № 46Д в Новомичуринске.

Отмечается, что пожарных вызвала жительница дома, которая проснулась от запаха дыма.

«Вечером под этим сухим деревом сидела компания взрослых людей: наверное, покурили, а окурок не затушили», — рассказала газете женщина.

Фото и видео: Telegram-канал «Пронская газета»