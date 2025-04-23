Названы самые популярные мобильные приложения у россиян
В категории приложений самыми скачиваемыми оказались «ВКонтакте», «VK Видео», «Ozon Банк» и «СберKids». В сегменте игр в топ вошли «Cyber Evolution: Начало», Arcane Crystals: Match-3 RPG, Tanks Blitz, BLACK RUSSIA и Grand Mobile.
Названы самые популярные мобильные приложения у россиян. Об этом сообщает Газета.RU.
В категории приложений самыми скачиваемыми оказались «ВКонтакте», «VK Видео», «Ozon Банк» и «СберKids».
Среди изменений в лидерах — сервис «РЖД Пассажирам: билеты на поезд» опередил «Аэрофлот», что может свидетельствовать о росте популярности железнодорожных путешествий в преддверии майских праздников.
В сегменте игр в топ вошли «Cyber Evolution: Начало», Arcane Crystals: Match-3 RPG, Tanks Blitz, BLACK RUSSIA и Grand Mobile.