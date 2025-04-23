На территории Рязанского кардиодиспансера заметили сову
Птица сидела на домике, где находятся охрана медучреждения. Ее заметили медперсонал и пациенты. «Молодая птица прилетела к домику, спасаясь от ворон, которые вели себя агрессивно», — отметили в посте. Как рассказали сотрудники кардиодиспансера, с прилегающей территории вечерами слышатся звуки, характерные для сов. Но увидели работники медучреждения птицу впервые.
На территории Рязанского кардиодиспансера заметили сову. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Птица сидела на домике, где находятся охрана медучреждения. Ее заметили медперсонал и пациенты. «Молодая птица прилетела к домику, спасаясь от ворон, которые вели себя агрессивно», — отметили в посте. Как рассказали сотрудники кардиодиспансера, с прилегающей территории вечерами слышатся звуки, характерные для сов. Но увидели работники медучреждения птицу впервые.
Фото: группа рязанского минздрава в «ВК»