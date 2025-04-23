На рязанца завели уголовное дело за призывы к экстремизму в соцсетях

Отмечается, что подозреваемый «на основе националистических убеждений систематически размещал в мессенджере Telegram, а также на проукраинских ресурсах призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении представителей русской национальности». Следственное отделение УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На рязанца возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму в соцсетях. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается, что подозреваемый «на основе националистических убеждений систематически размещал в мессенджере „Telegram“, а также на проукраинских ресурсах призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении представителей русской национальности».

Следственное отделение УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.