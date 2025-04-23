Мэрия прокомментировала проверку системы оповещения в Рязани
Стало известно, что проводилась проверка областной системы оповещения на одной точке, расположенной на улице Ленинского комсомола.
Мэрия прокомментировала проверку системы оповещения в Рязани. Информацию РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе в среду, 23 апреля.
Стало известно, что проводилась проверка областной системы оповещения на одной точке, расположенной на улице Ленинского комсомола.
Напомним, ранее жители Железнодорожного района сообщили о проверке громкоговорителей в Рязани.