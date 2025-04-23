Четыре российских банка снизили ставки по вкладам
Изменения произошли перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в предстоящую пятницу. Снижение составило от 0,25 до 0,94 процентного пункта. В итоге средняя ставка в топ-20 по трехмесячным вкладам составила 19,82%, по полугодовым — 19,68%, по годовым — 18,64%.
Четыре российских банка снизили ставки по вкладам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги».
Изменения произошли перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в предстоящую пятницу.
Снижение составило от 0,25 до 0,94 процентного пункта.
В итоге средняя ставка в топ-20 по трехмесячным вкладам составила 19,82%, по полугодовым — 19,68%, по годовым — 18,64%.