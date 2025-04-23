Bloomberg: США выйдут из переговоров по Украине, если их план не примут

По данным агентства, Вэнс отметил, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. «Пришло такое время, что-либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса», — приводятся в публикации его слова. Вице-президент США добавил, что во время переговоров «придется провести некоторые территориальные обмены». По словам Вэнса, он оптимистично настроен и считает, что все стороны до сих пор «вели переговоры добросовестно».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если Россия и Украина не примут их план. Об этом пишет Bloomberg, передало РИА Новости.

По данным агентства, Вэнс отметил, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению.

«Пришло такое время, что-либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса», — приводятся в публикации его слова.

Вице-президент США добавил, что во время переговоров «придется провести некоторые территориальные обмены». По словам Вэнса, он оптимистично настроен и считает, что все стороны до сих пор «вели переговоры добросовестно».