Александр Петров представит в Рязани фильм «Почтарь»
Встреча с актером состоится 25 апреля в кинотеатре «Синема парк» в ТРЦ «Виктория плаза». «В 19:00 я буду уже у вас представлять мой новый фильм „Почтарь“», — написал Петров. Возрастное ограничение 12+
Александр Петров представит в Рязани фильм «Почтарь». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча с актером состоится 25 апреля в кинотеатре «Синема парк» в ТРЦ «Виктория плаза».
«В 19:00 я буду уже у вас представлять мой новый фильм „Почтарь“», — написал Петров.
Возрастное ограничение 12+