За неделю в Рязани зафиксировали четыре превышения вредных веществ в воздухе
Превышения уровня сероводорода в воздухе фиксировали 14, 18, 19 и 20 апреля в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,78 ПДКмр, 1,37 ПДКмр, 1,34 ПДКмр и 1,48 ПДКмр. В других районах превышений не зафиксировано. Результаты исследований направили в вышестоящие органы.
За неделю в Рязани зафиксировали четыре превышения вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.
Превышения уровня сероводорода в воздухе фиксировали 14, 18, 19 и 20 апреля в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,78 ПДКмр, 1,37 ПДКмр, 1,34 ПДКмр и 1,48 ПДКмр.
В других районах превышений не зафиксировано. Результаты исследований направили в вышестоящие органы.