За неделю гриппом и ОРВИ заболели более пяти тысяч рязанцев
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5269 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 6,8%. Также на территории Рязанской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19, что на 41,7% ниже уровня прошлой недели.
За неделю гриппом и ОРВИ заболели более пяти тысяч рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5269 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 6,8%.
Также на территории Рязанской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19, что на 41,7% ниже уровня прошлой недели.