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ВС РФ поразили танковую, механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в Курской области
За сутки потери украинских боевиков в Курской области составили более 160 человек, уничтожены танк, бронемашина, 10 автомобилей, САУ, три арторудия, миномет, ЗРК «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

ВС РФ поразили танковую, механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

За сутки потери украинских боевиков в Курской области составили более 160 человек, уничтожены танк, бронемашина, 10 автомобилей, САУ, три арторудия, миномет, ЗРК «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества.

Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.