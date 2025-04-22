ВС РФ поразили танковую, механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в Курской области
За сутки потери украинских боевиков в Курской области составили более 160 человек, уничтожены танк, бронемашина, 10 автомобилей, САУ, три арторудия, миномет, ЗРК «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
ВС РФ поразили танковую, механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
За сутки потери украинских боевиков в Курской области составили более 160 человек, уничтожены танк, бронемашина, 10 автомобилей, САУ, три арторудия, миномет, ЗРК «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества.
Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.