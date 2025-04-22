В рязанском Перинатальном центре родился ребенок с рекордным весом

Вес ребенка стал рекордным среди рожденных в 2025 году — 5 080 граммов. Уточняется, что такие дети после рождения находятся под особым контролем неонатологов. Отмечается, что у мальчика не нашли отклонений при обследовании. В настоящее время маму с ребенком выписали. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное. Как отметили в посте, он стал вторым ребенком в семье.

В рязанском Перинатальном центре родился ребенок с рекордным весом. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения 22 апреля в соцсетях.

Вес ребенка стал рекордным среди рожденных в 2025 году — 5 080 граммов. Уточняется, что такие дети после рождения находятся под особым контролем неонатологов.

Отмечается, что у мальчика не нашли отклонений при обследовании. В настоящее время маму с ребенком выписали. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное.

Как отметили в посте, он стал вторым ребенком в семье.