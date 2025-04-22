В рязанской палатке обнаружили нелегальную табачную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Торговая точка расположена на улице Керамзавода. Оперативники изъяли 950 пачек сигарет, не имевших обязательных акцизных марок установленного образца. Общая стоимость партии составила порядка 122 550 рублей.
Реализацией табачной продукции занималась 56-летняя частная предпринимательница, которая нарушила требования законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров на территории Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможные каналы поставки нелегальной табачной продукции.