В Рязанской области собственника земельных участков оштрафовали за нарушения

30 октября 2024 года сотрудники управления проверили ООО «Подсосенки». Предприятию принадлежат земли сельхозназначения в Шацком районе общей площадью 96,41 гектара. Отмечается, что специалисты во время проверки нашли нарушения. Гендиректора ООО «Подсосенки» привлекли к административной ответственности. Также ему внесли представление с требованием устранить нарушения. Гендиректор должен был в течение месяца рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах. Однако не сделал этого. В начале апреля 2025 года гендиректора признали виновным и выписали ему штраф.

В Рязанской области собственника земельных участков оштрафовали за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

30 октября 2024 года сотрудники управления проверили ООО «Подсосенки». Предприятию принадлежат земли сельхозназначения в Шацком районе общей площадью 96,41 гектара.

Отмечается, что специалисты во время проверки нашли нарушения. Гендиректора ООО «Подсосенки» привлекли к административной ответственности. Также ему внесли представление с требованием устранить нарушения.

Гендиректор должен был в течение месяца рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах. Однако не сделал этого.

Материалы дела передали мировым судьям судебного участка № 39 Химкинского судебного района Московской области. В начале апреля 2025 года гендиректора признали виновным и выписали ему штраф.