Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
23°
Срд, 23
23°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 81.46 0.7 23/04
ЦБ EUR 94.04 0.37 23/04
Нал. USD 83.75 / 83.00 22/04 16:55
Нал. EUR 95.20 / 95.80 22/04 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
Вчера 17:20
4 028
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
24 524
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
24 025
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
39 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области собственника земельных участков оштрафовали за нарушения
30 октября 2024 года сотрудники управления проверили ООО «Подсосенки». Предприятию принадлежат земли сельхозназначения в Шацком районе общей площадью 96,41 гектара. Отмечается, что специалисты во время проверки нашли нарушения. Гендиректора ООО «Подсосенки» привлекли к административной ответственности. Также ему внесли представление с требованием устранить нарушения. Гендиректор должен был в течение месяца рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах. Однако не сделал этого. В начале апреля 2025 года гендиректора признали виновным и выписали ему штраф.

В Рязанской области собственника земельных участков оштрафовали за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

30 октября 2024 года сотрудники управления проверили ООО «Подсосенки». Предприятию принадлежат земли сельхозназначения в Шацком районе общей площадью 96,41 гектара.

Отмечается, что специалисты во время проверки нашли нарушения. Гендиректора ООО «Подсосенки» привлекли к административной ответственности. Также ему внесли представление с требованием устранить нарушения.

Гендиректор должен был в течение месяца рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах. Однако не сделал этого.

Материалы дела передали мировым судьям судебного участка № 39 Химкинского судебного района Московской области. В начале апреля 2025 года гендиректора признали виновным и выписали ему штраф.