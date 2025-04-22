В Рязанской области сгорели три постройки и автомобиль
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 21 апреля, в селе Большое Коровино Захаровского района. На тушение выезжали четыре человека и две единицы спецтехники. Огнем повреждены две хозпостройки, автомобиль и гараж. Площадь пожара составила 93 кв. метра.
В Рязанской области сгорели три постройки и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 21 апреля, в селе Большое Коровино Захаровского района.
На тушение выезжали четыре человека и две единицы спецтехники.
Огнем повреждены две хозпостройки, автомобиль и гараж.
Площадь пожара составила 93 кв. метра.