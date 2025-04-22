В Рязанской области сгорела купель
Он рассказал, что инцидент произошел на прошлой неделе. Огнем была уничтожена территория «Прощеного колодца». «Был ли это целенаправленный поджог, либо произошло возгорание от горения сухой травы, к сожалению, установить не удалось», — отметил Сумин. Он подчеркнул, что территорию вокруг сгоревшего колодца благоустроят. Там построят новую купель и колодец, уложат брусчатку и поставят ограждение. «Выполнить совокупность данных работ в 2025 году за счет средств местного бюджета невозможно, так как стоимость работ достаточно высокая, поэтому данный объект будет подаваться на участие в программе „Инициативных проектов“ в 2026 году», — заключил Сумин.
В Рязанской области сгорела купель. Об этом сообщил глава администрации Ухолова Сергей Сумин.
Он рассказал, что инцидент произошел на прошлой неделе. Огнем была уничтожена территория «Прощеного колодца».
«Был ли это целенаправленный поджог, либо произошло возгорание от горения сухой травы, к сожалению, установить не удалось», — отметил Сумин.
Он подчеркнул, что территорию вокруг сгоревшего колодца благоустроят. Там построят новую купель и колодец, уложат брусчатку и поставят ограждение.
«Выполнить совокупность данных работ в 2025 году за счет средств местного бюджета невозможно, так как стоимость работ достаточно высокая, поэтому данный объект будет подаваться на участие в программе „Инициативных проектов“ в 2026 году», — заключил Сумин.