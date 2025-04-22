В Рязанской области произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась на улице Восточной в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись мотоцикл и легковушка. На месте происшествия работали полиция и скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом 22 апреля сообщили в соцсетях.
Авария случилась на улице Восточной в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись мотоцикл и легковушка. На месте происшествия работали полиция и скорая.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»