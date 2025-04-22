В Рязанской области привлекли к ответственности более 10 охотников-нарушителей
С 5 апреля сотрудники Росгвардии совместно с представителями регионального минприроды проводили рейды «Весенняя охота». К административной ответственности за различные нарушения привлекли 14 владельцев оружия.
В Рязанской области привлекли к ответственности более 10 охотников-нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.
С 5 апреля сотрудники ведомства совместно с представителями регионального минприроды проводили рейды «Весенняя охота».
К административной ответственности за различные нарушения привлекли 14 владельцев оружия, в том числе:
- по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) — 10 человек;
- по статье 20.8 части 4 КоАП РФ (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему) — три человека;
- по статье 20.11 КоАП РФ (Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет) — один человек.
Всего изъяли две единицы оружия.