В Рязанской области автомобиль «улетел» в кювет
ДТП произошло около деревни Фролово Шиловского района. Судя по кадрам, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работала скорая. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области автомобиль «улетел» в кювет. Об этом 22 апреля сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло около деревни Фролово Шиловского района. Судя по кадрам, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работала скорая.
Официальная информация уточняется.