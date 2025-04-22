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В рязанской больнице № 11 начали делать уколы, «омолаживающие» мочевой пузырь
В больнице планируют расширить спектр методик лечения недержания мочи и увеличить объем оказываемой помощи для пациентов с гиперактивностью детрузора — это мышца, изгоняющая мочу из мочевого пузыря. В частности, речь идет об уколах ботулотоксина в мочевой пузырь. Отмечается, что лечебное учреждение, на сегодняшний день, единственное в регионе, реализующее направление нейроурологии. На базе больницы работает кабинет комплексных уродинамических исследований.

В рязанской больнице № 11 начали делать уколы, «омолаживающие» мочевой пузырь. Об этом сообщает региональный минздрав.

В больнице планируют расширить спектр методик лечения недержания мочи и увеличить объем оказываемой помощи для пациентов с гиперактивностью детрузора — это мышца, изгоняющая мочу из мочевого пузыря. В частности, речь идет об уколах ботулотоксина в мочевой пузырь.

Отмечается, что лечебное учреждение, на сегодняшний день, единственное в регионе, реализующее направление нейроурологии. На базе больницы работает кабинет комплексных уродинамических исследований.

«Лечение идиопатической гиперактивности мочевого пузыря инъекциями может избавить пациента от проблемы и значительно улучшить качество жизни человека», — отметили в сообщении.