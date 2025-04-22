В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке
Инцидент произошел на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Судя по кадрам, автомобиль Range Rover нарушил ПДД, совершив обгон на регулируемом перекрестке. «Очередной идиот на дорогах», — говорится в посте.
В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Судя по кадрам, автомобиль Range Rover нарушил ПДД, совершив обгон на регулируемом перекрестке.
«Очередной идиот на дорогах», — говорится в посте.