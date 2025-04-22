В Рязани водитель маршрутки зажал мать с грудным ребенком дверями
Отмечается, что инцидент произошел на остановке «Улица Строителей». «Женщина уже передние колеса коляски поставила в автобус, водитель закрыл двери и поехал», — написал автор.
В Рязани водитель маршрутки зажал мать с грудным ребенком дверями. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел на остановке «Улица Строителей».
«Женщина уже передние колеса коляски поставила в автобус, водитель закрыл двери и поехал», — написал автор.