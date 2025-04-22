В Рязани на участке улицы Ленкома временно закрыли движение транспорта
Отмечается, что 22 апреля до 12:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке дороги на улице Ленинского Комсомола закрыли движение транспорта от пересечения с улицей 2-я Линия до дома № 42. На время проведения ремонтных работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
В Рязани на участке улицы Ленкома временно закрыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что 22 апреля до 12:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке дороги на улице Ленинского Комсомола закрыли движение транспорта от пересечения с улицей 2-я Линия до дома № 42.
На время проведения ремонтных работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.