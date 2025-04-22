В Рязани на Михайловском шоссе произошел пожар
Отмечается, что во вторник, 22 апреля, загорелась хозпостройка. В тушении участвовало 13 человек, 4 единицы техники. Ликвидировано открытое горение. По данным ведомства, пострадавших нет.
В Рязани на Михайловском шоссе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что во вторник, 22 апреля, загорелась хозпостройка.
В тушении участвовало 13 человек, 4 единицы техники. Ликвидировано открытое горение.
По данным ведомства, пострадавших нет.