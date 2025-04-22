В Рязани двухлетний ребенок проглотил орех и чуть не погиб
Мальчика спасли врачи ОДКБ. Там сообщили, что ребенок кашлял шесть месяцев. кашель не могли вылечить ни лекарства, ни ингаляции. Врачи начали проводить исследование и обнаружили в легком малыша орех. Ребенку сделали бронхоскопию. Специалисты удалили орех из легкого мальчика. Сейчас он идет на поправку. Его здоровье восстанавливается.
В Рязани двухлетний ребенок проглотил орех и чуть не погиб. Об этом сообщает региональный минздрав.
Мальчика спасли врачи ОДКБ. Там сообщили, что ребенок кашлял шесть месяцев. кашель не могли вылечить ни лекарства, ни ингаляции. Врачи начали проводить исследование и обнаружили в легком малыша орех.
Ребенку сделали бронхоскопию. Специалисты удалили орех из легкого мальчика. Сейчас он идет на поправку. Его здоровье восстанавливается.