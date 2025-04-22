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В Рязани 23 апреля массово отключат холодную воду
С 9:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам: улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; улица Макаренко, дома №№ 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корпус 1; проезд Белинского, дома №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;улица Тургенева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30; улица Новая, дома №№ 25, 27, 27а.

В Рязани 23 апреля массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 9:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
  • улица Боголюбова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 22, 22 лит. Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 строение 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корпус 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корпус 1, 76 строение 3, 77, 78, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 80, 80 корпус 1, 81, 82, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 83, 84, 84 корпус 1, 85, 86, 86 строение 1, 87, 88, 88 корпус 1, 89, 90, 90 корпус 1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корпус 1, 98, 102, 107;
  • улица Макаренко, дома №№ 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корпус 1;
  • проезд Белинского, дома №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;
  • улица Тургенева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
  • улица Новая, дома №№ 25, 27, 27а.

Снизят подачу холодной воды по адресам:

  • улица Горького, дома №№ 2, 10 (МБУДО ДШИ № 1), 11, 16, 18, 18 корпус 1, 19, 20 (МБДОУ Детский сад № 111), 22;
  • улица Есенина 37/2, 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24, 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
  • улица Колхозная, дома№№ 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 корпус 1, 12, 14, 14 корпус 1, 16, 20;
  • улица Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11;
  • улица Новая, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 110;
  • проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9, 10, 11/9, 12, 14/7;
  • Театральная площадь, дом № 4;
  • улица Урицкого, дома №№ 1/9, 2а (ОГБУ ДПО РИРО), 3, 5, 7, 7 корпус 1 (ГБУ РО ГКБ № 11), 9, 11/61;
  • улица Циолковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 9, 10, 10 (ГБУ РО ГДП № 2), 11.