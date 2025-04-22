В Рязань приедет писательница Дарья Донцова
Отмечается, что встреча состоится 28 апреля в 17:00 на Московском шоссе, 65А. На творческом вечере можно будет побеседовать с Дарьей о жизни, планах и получить автограф. Вход свободный.
В Рязань приедет писательница Дарья Донцова. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
Отмечается, что встреча состоится 28 апреля в 17:00 на Московском шоссе, 65А.
На творческом вечере можно будет побеседовать с Дарьей о жизни, планах и получить автограф.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 12+.