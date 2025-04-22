В России спрогнозировали подорожание чая на 25-35% до конца года

Во всем виноват дефицит сырья: из-за климатического коллапса рынок, скорее всего, недосчитается около 120 млн кг чайного листа. Также рост цен может быть обусловлен геополитическими факторами — из-за введения пошлин США. Кроме того, ситуацию осложняет стоимость кофе. «При удорожании кофе на 40% в 2024—2025 годах часть потребителей, желая сэкономить, переключилась на чай среднего ценового сегмента. Это привело к росту спроса и, как следствие, повышению цены», — отметила эксперт.

В России спрогнозировали подорожание чая на 25-35% до конца года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на бренд-директора компании-производителя кофе Ирину Бабину.

По ее словам, во всем виноват дефицит сырья: из-за климатического коллапса рынок, скорее всего, недосчитается около 120 млн кг чайного листа. Также рост цен может быть обусловлен геополитическими факторами — из-за введения пошлин США.

Кроме того, ситуацию осложняет стоимость кофе.

«При удорожании кофе на 40% в 2024—2025 годах часть потребителей, желая сэкономить, переключилась на чай среднего ценового сегмента. Это привело к росту спроса и, как следствие, повышению цены», — отметила эксперт.