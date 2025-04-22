В России скорость роста цен на минимальный набор товаров превысила инфляцию

По информации издания, разрыв между общей инфляцией и «инфляцией для бедных» продолжает увеличиваться. Повышение цен на минимальную корзину товаров и услуг составило 17%, а общая инфляция в годовом выражении превысила 10%. Отмечается, что одной из причин такого разрыва является рост цен на продукты, доля которых в первом показателе сильно больше, чем во втором. При этом индексация пенсий, пособий и других выплат производится на основании текущего уровня инфляции.

В России скорость роста цен на товары из корзины для малообеспеченных граждан превысила общую инфляцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор макроэкономических тенденций от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По информации издания, разрыв между общей инфляцией и «инфляцией для бедных» продолжает увеличиваться. Повышение цен на минимальную корзину товаров и услуг составило 17%, а общая инфляция в годовом выражении превысила 10%.

Отмечается, что одной из причин такого разрыва является рост цен на продукты, доля которых в первом показателе сильно больше, чем во втором. При этом индексация пенсий, пособий и других выплат производится на основании текущего уровня инфляции. Однако граждане, которые их получают, сталкиваются с принципиально иным ростом расходов.