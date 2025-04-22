В Кабардино-Балкарии между школьника произошла драка с поножовщиной
В Кабардино-Балкарии между школьника произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает Shot.
По данным канал, 14-летний школьник пытался понравиться однокласснице, а когда девочка отвергла его ухаживания, начал оскорблять. Девочка пожаловалась брату. Тот пришел поговорить с обидчиком после уроков и завязал драку. Он ударил школьника кастетом, тот пырнул ножом в ответ. Сейчас двое подростков в больнице.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о домашнем аресте школьника. Ситуация на контроле СК по Кабардино-Балкарской Республике.
Видео с места доступно по