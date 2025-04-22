В Чувашии компания подростков угнала автомобиль и попала в ДТП, двое погибли

В Чувашии компания подростков угнала автомобиль и попала в ДТП, двое погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Четверо юношей решили покататься, один из них взял автомобиль «Lada» у своего отца. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в столб.

От полученных травм 16-летний и 18-летний пассажиры скончались на месте.

После происшествия 16-летняя девушка одного из погибших покончила с собой.