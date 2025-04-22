В 2026 году в Рязани снова проведут «Гонку Легкова»

«Этой зимой Рязань стала центром биатлона и лыжного спорта. Прошло много крупных соревнований, включая „Гонку Легкова“. На лыжных дистанциях состязались профессионалы, любители и дети. Всего более тысячи спортсменов со всей страны». — заявил Малков. Он отметил, что на всех соревнованиях собирались полные трибуны. Трансляции смотрели миллионы человек. «Договорились, что в следующем году повторим „Гонку Легкова“ в Рязани. Она станет еще более масштабной и яркой», — заключил губернатор.

В 2026 году в Рязани снова проведут «Гонку Легкова». Об этом стало известно на встрече губернатора региона Павла Малкова с олимпийским чемпионом Александром Легковым.

«Этой зимой Рязань стала центром биатлона и лыжного спорта. Прошло много крупных соревнований, включая „Гонку Легкова“. На лыжных дистанциях состязались профессионалы, любители и дети. Всего более тысячи спортсменов со всей страны». — заявил Малков.

Он отметил, что на всех соревнованиях собирались полные трибуны. Трансляции смотрели миллионы человек.

«Договорились, что в следующем году повторим „Гонку Легкова“ в Рязани. Она станет еще более масштабной и яркой», — заключил губернатор.