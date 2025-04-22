Стало известно, сколько человек получили штрафы за поджоги сухой травы в Рязанской области
С начала пожароопасного сезона составлено 79 административных протоколов за нарушения, связанные с выжиганиями сухой травы и сжигания сухого мусора, из них 78 на граждан, 1 на должностное лицо. 44 гражданина отделались предупреждениями. Штрафы на общую сумму 210 тысяч рублей получили 24 человека.
Стало известно, сколько человек получили штрафы за поджоги сухой травы в Рязанской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
С начала пожароопасного сезона составлено 79 административных протоколов за нарушения, связанные с выжиганиями сухой травы и сжигания сухого мусора, из них 78 на граждан, 1 на должностное лицо.
44 гражданина отделались предупреждениями. Штрафы на общую сумму 210 тысяч рублей получили 24 человека.