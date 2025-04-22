Стала известна дата возвращения магазинов Zara и Bershka в Россию
Отмечается, что корпорация Inditeх закупила на 30% больше товара, чем обычно. Сделано это с учетом российского рынка. Сотрудникам рассказали, что возвращение произойдет через девять месяцев. Одним из первых регионов, куда вернутся бренды, станет Свердловская область.
Стала известна дата возвращения магазинов Zara и Bershka в Россию. Об этом пишет Ural Mash.
Отмечается, что корпорация Inditeх закупила на 30% больше товара, чем обычно. Сделано это с учетом российского рынка.
Сотрудникам рассказали, что возвращение произойдет через девять месяцев. Одним из первых регионов, куда вернутся бренды, станет Свердловская область.