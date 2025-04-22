Скончался художник и скульптор Зураб Церетели
Ему был 91 год. Решение о прощании и похоронах будет принято позже. Церетели — автор более пяти тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве.
Скончался художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.
Ему был 91 год. Он умер в своей квартире.
По словам Шагулашвили, решение о прощании и похоронах будет принято позже.
Церетели — автор более пяти тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве.