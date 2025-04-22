Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
23°
Срд, 23
23°
Чтв, 24
21°
ЦБ USD 80.76 -0.38 22/04
ЦБ EUR 93.67 1.45 22/04
Нал. USD 83.75 / 83.17 22/04 12:25
Нал. EUR 95.00 / 95.78 22/04 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
Вчера 17:20
3 482
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
24 129
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
23 689
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
38 857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скончался художник и скульптор Зураб Церетели
Ему был 91 год. Решение о прощании и похоронах будет принято позже. Церетели — автор более пяти тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве.

Скончался художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.

Ему был 91 год. Он умер в своей квартире.

По словам Шагулашвили, решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Церетели — автор более пяти тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве.