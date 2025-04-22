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Рязанский лагерь работал с нарушениями
Речь идет о региональной общественной организации «Объединение педагогических отрядов Рязанской области». По данным надзорного органа, отдых и оздоровление несовершеннолетних в лагере в селе Ласково Рязанского района организовывали с нарушением закона. Прокуратура установила, что там не соблюдали противопожарные нормы, санитарно-эпидемиологические нормативы в сфере питания. Кроме того, с детьми работали люди, не имеющие справок о судимостях, а лагерь фактически являлся жилым домом.

Рязанский лагерь работал с нарушениями. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о региональной общественной организации «Объединение педагогических отрядов Рязанской области». По данным надзорного органа, отдых и оздоровление несовершеннолетних в лагере в селе Ласково Рязанского района организовывали с нарушением закона.

Прокуратура установила, что там не соблюдали противопожарные нормы, санитарно-эпидемиологические нормативы в сфере питания. Кроме того, с детьми работали люди, не имеющие справок о судимостях, а лагерь фактически являлся жилым домом.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены, деятельность «Объединения педагогических отрядов Рязанской области» по организации летнего отдыха и оздоровления детей признали незаконной.

Решение суда в законную силу не вступило.

Отмечается, что ранее директора «Объединения педагогических отрядов Рязанской области» привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 250 тысяч рублей.