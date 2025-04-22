Рязанские парки и скверы обработали от клещей
Мероприятия прошли на 11 территориях: ЦПКиО, парк имени Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк, парк имени Белякова, Новопавловская роща, сквер имени Александрова, Березовая роща, сквер между улицей Советской Армии и улицей Тимуровцев. Отмечается, что инсектицид, который использовался для обработки, безопасен для окружающей среды и животных.
Рязанские парки и скверы обработали от клещей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятия прошли на 11 территориях: ЦПКиО, парк имени Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк, парк имени Белякова, Новопавловская роща, сквер имени Александрова, Березовая роща, сквер между улицей Советской Армии и улицей Тимуровцев.
Отмечается, что инсектицид, который использовался для обработки, безопасен для окружающей среды и животных.