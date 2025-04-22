Рязанская ГАИ анонсировала рейды по перевозке детей
Проверочные мероприятия пройдут во вторник, 22 апреля. Инспекторы напоминают, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка.
Рязанская ГАИ анонсировала рейды по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверочные мероприятия пройдут во вторник, 22 апреля.
Инспекторы напоминают, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка.