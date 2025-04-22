Рязанец задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей
38-летний мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнюю дочь. Общая сумма задолженности составила более 218 тысяч рублей. Сараевский районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием из заработной платы в доход государства денежных средств в размере 5%.
Рязанец задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
38-летний мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнюю дочь. Общая сумма задолженности составила более 218 тысяч рублей.
Сараевский районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием из заработной платы в доход государства денежных средств в размере 5%.