Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Приокском
«Снова сегодня запах от сжигания отходов, дышать нечем, на улице тепло, в квартирах еще работает отопление, нельзя открыть окно, наша администрация не реагирует на жалобы жителей», — говорится в сообщении.
Рязанцы вновь пожаловались на вонь в Приокском. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
«Снова сегодня запах от сжигания отходов, дышать нечем, на улице тепло, в квартирах еще работает отопление, нельзя открыть окно, наша администрация не реагирует на жалобы жителей», — говорится в сообщении.