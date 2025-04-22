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Рязанцы смогут бесплатно опробовать роль звонаря в Пасхальную неделю
Звонарь в Николо-Ямском храме Татьяна Буланова рассказала в сюжете о том, как впервые пришла в этот храм по зову сердца. Она вспомнила момент, когда на Пасху посетила Иоанно-Богословский монастырь и увидела традицию, позволяющую всем желающим подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря. Татьяна отметила, что после первой попытки у нее возникло чувство смирения, и вскоре она оказалась на колокольне Николо-Ямского храма.

Рязанцы смогут бесплатно опробовать роль звонаря в Пасхальную неделю в Николо-Ямском храме. Об этом сообщили в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

Звонарь в Николо-Ямском храме Татьяна Буланова рассказала в сюжете о том, как впервые пришла в этот храм по зову сердца. Она вспомнила момент, когда на Пасху посетила Иоанно-Богословский монастырь и увидела традицию, позволяющую всем желающим подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря. Татьяна отметила, что после первой попытки у нее возникло чувство смирения, и вскоре она оказалась на колокольне Николо-Ямского храма.

По словам Булановой, музыкальное образование для звонаря — не главное, важнее физическая ловкость.

В храме имеется 11 колоколов, разделенных на три группы, самый тяжелый из них весит шесть тонн. Чтобы привести механизм в действие, необходимо натягивать тросы языков с определенной силой и переключаться между ними. Каждый колокол имеет свое уникальное звучание, и вместе они создают особенный пасхальный звон.

«Колокольный звон призывает к богослужению, призыв к тому, чтобы разделить с другими людьми радость. И вот этот призыв на Пасхальной неделе может раздаваться непрерывно между службами, между утренним богослужением и вечерним», — отметил настоятель Николо-Ямского храма Димитрий Фетисов.

Присоединиться к празднованию Пасхальной недели сможет каждый желающий, рассказали в сюжете. Дети должны быть в сопровождении взрослых.

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