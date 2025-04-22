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Рязанцев научат пользоваться нейросетями на бесплатной конференции

Рязань, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, приглашает на бесплатную конференцию по теме искусственного интеллекта «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ», которая пройдет 23 апреля. Принять участие могут все желающие, кому необходимы навыки работы с нейросетями: будь то студенты и молодые специалисты, использующие ИИ в учебе или работе, или профессионалы с большим опытом, следующие за технологичными трендами. Регистрация на конференцию открыта по ссылке.

На одной площадке соберутся известные эксперты в области искусственного интеллекта, которые не только расскажут, но и продемонстрируют массовой аудитории, как работать с нейросетями. В программе — 5 насыщенных реальными кейсами лекций от Андрея Цыгана, Андрея Шиманского, Дмитрия Прокоповича, Максима Драницы, Дмитрия Аникина.

Слушатели научатся создавать тексты, изображения, использовать нейросети для составления туристических маршрутов, расшифровки медицинских показателей и многое другое. Также участники конференции погрузятся в прогноз специалистов о стремительном развитии нейросетей до 2030 года, чтобы понимать, как строить свои карьерные траектории.

Кроме того, на встрече можно будет проверить свои знания по теме искусственного интеллекта и, конечно, обрести новые знакомства среди единомышленников.

«Миссия компании МТС — создавать новые услуги и сервисы, делая технологии доступными для каждого человека. Открытая конференция „МТС Power Day. Подключаем силу ИИ“ станет уникальной возможностью стать ближе к тренду, который уже изменил мир вокруг нас» — прокомментировала Мария Канасевич, руководитель PR-группы компании МТС.

Участие в конференции предполагается в двух форматах — офлайн или онлайн. Количество участников офлайн-формата ограничено, онлайн — без ограничения. В обоих случаях необходимо пройти регистрацию на сайте, где размещена программа и вся необходимая информация. По итогам конференции гости офлайн-мероприятия получат сертификат об участии.