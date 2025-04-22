Рязанцам пообещали жаркую сухую погоду в среду
23 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ожидается южной четверти, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут отметки +7…+12°С, днем воздух прогреется до +23…+28°С.
Рязанцам пообещали жаркую сухую погоду в среду. Прогноз опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
23 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ожидается южной четверти, 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров покажут отметки +7…+12°С, днем воздух прогреется до +23…+28°С.