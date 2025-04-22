Рязанцам досрочно перечислят пособия из-за майских праздников
Отмечается, что 29 апреля переведут: единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года; «чернобыльские» выплаты; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам; ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет. А 7 мая перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Рязанцам досрочно перечислят пособия из-за майских праздников. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда РФ.
Отмечается, что 29 апреля переведут:
- единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;
- «чернобыльские» выплаты;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет.
А 7 мая перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.