Россияне смогут покупать товары 18+ без паспорта

Приобретать алкоголь, табак и энергетики можно будет на кассах самообслуживания с биометрией. Они заработают уже в 2025 году. Биометрия надежно ограничит доступ несовершеннолетних к товарам 18+, и избавит совершеннолетних от необходимости показывать документы при покупке. Сначала сервис планируется внедрить на кассах самообслуживания, но со временем он появится на кассах обычных магазинов и маркетплейсах.

Россияне смогут покупать товары 18+ без паспорта. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заместителя генерального директора Центра биометрических технологий Евгения Семенова.

Приобретать алкоголь, табак и энергетики можно будет на кассах самообслуживания с биометрией. Они заработают уже в 2025 году.

«Бизнесу интересна возможность подтверждать возраст клиента по биометрии. Это яркий тренд, и мы его будем развивать в разных сценариях. Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки. С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система. Эти механизмы мы сейчас отрабатываем с партнерами. Первые магазины будут оборудованы новыми кассами самообслуживания уже в этом году. При этом у клиента, само собой, сохранится возможность показать паспорт», — рассказал специалист.

По его словам, биометрия надежно ограничит доступ несовершеннолетних к товарам 18+, и избавит совершеннолетних от необходимости показывать документы при покупке. Сначала сервис планируется внедрить на кассах самообслуживания, но со временем он появится на кассах обычных магазинов и маркетплейсах.