Россиян предупредили о периоде максимальной активности иксодовых клещей
Ситуация объясняется оптимальными погодными условиями для насекомых. Поэтому, гуляя в лесу или в поле, необходимо тщательно обрабатываться противоклещевыми репеллентами и периодически осматривать себя и спутников.
Россиян предупредили о периоде максимальной активности иксодовых клещей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского.
По его словам, ситуация объясняется оптимальными погодными условиями для насекомых.
Поэтому, гуляя в лесу или в поле, необходимо тщательно обрабатываться противоклещевыми репеллентами и периодически осматривать себя и спутников.